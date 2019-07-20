Наркобарона Коротышку перевели в тюрьму для самых опасных преступников

Приговоренного к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка перевели в самую строгую тюрьму США, из которой не удалось сбежать еще ни одному преступнику.

Речь идет об исправительной тюрьме максимально строгого режима исполнения наказаний, которая находится в городе Флоренс, штат Колорадо (ADX Florence). За неприступность она получила неофициальное название «горный Алькатрас». В ней содержатся особо опасные преступники, такие как «Унабомбер» Тед Качинский и организатор теракта во время Бостонского марафона Джохар Царнаев.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на VICE News, Коротышку могут поместить в 13-й блок, где с момента открытия заведения в 1994 году сидели только два человека. Там всего четыре камеры, обитатели которых не могут видеть или слышать друг друга. Заключенного постоянно переводят из одной камеры в другую, чтобы избежать возможной попытки побега.

Кроме того, Гусман Лоэра может оказаться в «Секторе H», предназначенном для террористов под «особыми административными мерами». Там режим еще строже, заключенных могут не выпускать наружу целыми днями.

До этого Гусман сбегал уже из двух мест лишения свободы — в частности, в Мексике в 2015 году при помощи туннеля глубиной 10 м и протяженностью более мили, который, ко всему прочему, был оборудован вентиляцией.

12 февраля 61-летнего Коротышку признали виновным по 10 пунктам обвинения. Приговор должны вынести 17 июля. Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотических веществ, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Ему грозит пожизненное заключение.

Также свидетели по делу рассказали, что Коротышка вступал в регулярные интимные отношения с несовершеннолетними девушками. Приблизительно за $5 тыс. девушку, которую выбирал Коротышка, накачивали наркотиками и доставляли на ранчо в его родном штате Синалоа.

Кроме того, Гусман планировал убийства своих конкурентов в наркобизнесе и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, который не согласился на взятку.