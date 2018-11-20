Подельник наркобарона Коротышки рассказал о запланированных им убийствах

Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка планировал убийства своих соперников по наркобизнесу и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, которого не удалось подкупить. Об этом в суде Бруклина заявил бывший подельник Коротышки Хесус Самбада.

Как передает портал Milenio, наркобарон якобы приказал убить как минимум четырех соперников, с которыми Коротышка не поделил территории наркотрафика.

Согласно показаниям Самбады, Коротышка также планировал расправиться с занимавшим пост генпрокурора Хосе Луисом Сантьяго Васконселосом, которого в преступном мире окрестили «антинаркотическим королем». Васконселос был известен тем, что активно боролся с распространением наркотиков и отказывался брать взятки у наркобаронов. Он погиб в авиакатастрофе в 2008 году.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.