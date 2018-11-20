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Подельник наркобарона Коротышки рассказал о запланированных им убийствах

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Фото: TASS/Pgr/Ho/Prensa International
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Глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка планировал убийства своих соперников по наркобизнесу и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, которого не удалось подкупить. Об этом в суде Бруклина заявил бывший подельник Коротышки Хесус Самбада.

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Как передает портал Milenio, наркобарон якобы приказал убить как минимум четырех соперников, с которыми Коротышка не поделил территории наркотрафика. 

Согласно показаниям Самбады, Коротышка также планировал расправиться с занимавшим пост генпрокурора Хосе Луисом Сантьяго Васконселосом, которого в преступном мире окрестили «антинаркотическим королем». Васконселос был известен тем, что активно боролся с распространением наркотиков и отказывался брать взятки у наркобаронов. Он погиб в авиакатастрофе в 2008 году.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. 

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