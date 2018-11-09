Наркобарону Коротышке запретили обнять супругу перед судом

Суд в США ответил отказом на просьбу главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка увидеться с супругой перед началом процесса.

Как сообщает ABC News, несмотря на то, что суд с сочувствием относится к просьбе адвокатов, он был вынужден отказать в их ходатайстве.

Представитель защиты Гусмана ранее направил на рассмотрение суда ходатайство о «жесте гуманности», чтобы подзащитный мог поприветствовать и обнять свою жену, с которой тот не виделся более двух лет.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.

В конце июля помощник мексиканского наркобарона Коротышки совершил побег из тюрьмы, просто выйдя через главные ворота учреждения.