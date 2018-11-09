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Наркобарону Коротышке запретили обнять супругу перед судом

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Фото: ТАSS/Zuma/Pgr/Ho/Prensa International
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Суд в США ответил отказом на просьбу главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка увидеться с супругой перед началом процесса.

Как сообщает ABC News, несмотря на то, что суд с сочувствием относится к просьбе адвокатов, он был вынужден отказать в их ходатайстве.

Представитель защиты Гусмана ранее направил на рассмотрение суда ходатайство о «жесте гуманности», чтобы подзащитный мог поприветствовать и обнять свою жену, с которой тот не виделся более двух лет.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.

В конце июля помощник мексиканского наркобарона Коротышки совершил побег из тюрьмы, просто выйдя через главные ворота учреждения.

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