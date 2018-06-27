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Один из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников задержан в Мексике

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Фото: Global Look Press/Xinhua/David Guzman
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Сотрудники правоохранительных органов Мексики задержали Эдуардо Равело, известного по кличке Эль Таблас (El Tablas). Мужчина входил в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников.

Равело задержали в городе Ураупан (мексиканский штат Мичоакан) при обыске одного из домов, в котором предположительно располагался бандитский притон. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

Также полицейские задержали трех предполагаемых сообщников «Эль Таблоса», сообщает El Universal.

Эдуардо Равело считается основателем банды «Баррио Ацтека». Она была сформирована в 1986 году в тюрьме Эль-Пасо (штат Техас, США) и стала одной из крупнейших преступных группировок в Соединенных Штатах.

По некоторым данным, в банду входили до 3 тыс. человек, которые действовали в американских штатах Техас, Нью-Мексико и Массачусетс.

«Эль Таблоса» объявили в международный розыск по подозрению в причастности к убийству трех граждан США, совершенному в 2010 году. За информацию о преступнике предлагали вознаграждение в размере $100 тыс.

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