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Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Москве и Санкт-Петербурге в связи с похолоданием выросли на 700% продажи дождевиков. Также увеличился спрос на свитера, толстовки и свитшоты, пишет в понедельник, 12 августа, РБК со ссылкой на онлайн-ритейлера Wildberries.

Аналитики компании утверждают, что в течение последних трех недель продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — на 166%.

Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года. По данным Московского метеобюро, жителей столицы в предстоящие выходные опять ожидают прохладная погода и дожди.

Синоптики считают, что виной тому — циклон с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду. При этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что настоящее лето вернется в Центральную Россию в августе.

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