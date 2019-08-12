Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля

Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России. Минусовые температуры придут в Архангельскую область, республики Карелию и Коми. Об этом в понедельник, 12 августа, рассказала завлаборатории Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как специалист пояснила «Российской газете», прогноз о ночных заморозках особенно касается севера Архангельской области и востока Карелии. «Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России», — отметила синоптик.

Москвичей и жителей европейской территории России, отмечает «Газета.ру», на наступившей неделе ожидают более благоприятные погодные условия. Воздух в регионе прогреется до плюс 25 градусов, с четверга незначительно похолодает, но значения останутся выше 20-градусной отметки.

Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года.