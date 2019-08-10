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Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие. По словам синоптика, это крайне безответственное заявление.

«Это всё, мягко выражаясь, бред», — сказал Тишковец журналистам радиостанции «Говорит Москва» 10 августа.

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Синоптик напомнил, что самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда и речи не было о применении климатического оружия. Среди возможных причин аномально холодной температуры Тишковец назвал глобальное потепление, которое стерло температурную грань между Арктикой и экватором.

«Соответственно, ослабевают западно-восточные переносы воздушных масс и усиливается влияние либо севера, либо юга. Это как раз то, что мы и наблюдаем в нашей стране: то есть европейская часть России страдает от холода, дождей, а Сибирь изнывает от зноя», — отметил специалист.

Также он добавил, что климатическим оружием обладают лишь несколько стран.

«И если что-то подобное было бы против нас использовано, мы бы об этом обязательно узнали. И у нас есть, что называется, «свой ответ Чемберлену», — сказал он.

Ранее 10 августа депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением «вашингтонским обкомом» климатического оружия против России. По его словам, поводом для этого мог стать настоящий прорыв страны в военной сфере.

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