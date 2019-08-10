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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам парламентария, Россия добилась настоящего прорыва в военной сфере. Поэтому на Западе «не знают, что делать».

«И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве... То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС — молодцы», — цитирует Журавлева «Федеральное агентство новостей».

В октябре прошлого года эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош заявил, что США готовятся к биологической войне с Россией. По его словам, Штаты намеренно размещают свои лаборатории якобы по разработке опасных препаратов, в граничащих с Россией постсоветских республиках. Объяснил он это тем, что биологическое оружие может быть применено только в тех климатических условиях, где его изготавливали.

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