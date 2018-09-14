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Минобороны заподозрило США в разработке биологического оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Специалисты Минобороны России начали анализ опубликованных экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документов по американской военно-биологической программе. По данным ведомства, в них содержатся признаки серьезных нарушений Конвенции о запрещении бактериологического оружия, ратифицированной США в 1972 году.

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«Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности», — сообщили в российском военном ведомстве 14 сентября, передает ТАСС.

11 сентября Гиоргадзе заявил, что военные и частные компании США могли проводить эксперименты над людьми на территории страны. Он отметил, что согласно данным, переданным ему из Грузии, за декабрь 2015 года 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.

Он добавил, что пациенты проходили лечение не под своими именами, а под «присвоенными им в лаборатории номерами». Однако Гиоргадзе выразил уверенность, что их личности можно установить на основе имеющихся данных: дата рождения, пол и дата смерти.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении стала первым международным договором о разоружении, запрещающим производство целого класса вооружений. Она была открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года, когда 22 государства передали на хранение свои документы о ратификации Генеральному секретарю ООН.

В 2001 году США отказались принимать протокол к Конвенции, предусматривающий механизмы взаимного контроля. Из-за этого на деле проверить исполнение Вашингтоном всех условий не представляется возможным.

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