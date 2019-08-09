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Парки в Москве закрыли для посещения из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Парки в Москве закрыты для посетителей в пятницу, 9 августа, из-за непогоды. Об этом сообщили в Мосгорпарке.

«Парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий», — заявили агентству ТАСС.

Вечерние мероприятия во всех парках отменены. Также для посещения закрыт Московский зоопарк, сообщает телеканал «360». Дальнейшее решение о работе парков будет приниматься исходя из метеоусловий.

Накануне телеканалы прервали трансляцию ради выпуска экстренного штормового предупреждения на 9 августа. По данным синоптиков, днем ожидается сильный дождь, местами грозы и град. Порывы ветра во время ливней могут достигать 23 м/с. Температура составит +18…+23 градуса.

Из-за плохих метеоусловий в столичных аэропортах отменено или задержано 32 рейса. Уровень погодной опасности повышен до «оранжевого», пишет «Газета.ру».

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