Синоптик рассказал о погоде на европейской части России

Облачная погода с температурой воздуха до 25 градусов ожидает европейскую территорию Россию на наступившей рабочей неделе. Об этом рассказал в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наблюдается улучшения погоды. «На неделе температура приблизится к многолетним значениям, даже прогнозируем во вторник и среду до 25 градусов тепла», — рассказал синоптик. 13 и 14 августа европейская территория России будет находиться под влиянием теплого циклона. Не исключены кратковременные дожди, прогремят грозы, передает 12 августа ТАСС.

В понедельник в Москве в среднем столбики термометров покажут 20-22 градусов тепла. С четверга немного похолодает, но значения останутся выше 20-градусной отметки.

7 августа в Росгидромете назвали причины аномально холодного лета в России. По словам главного научного сотрудника Николая Сидоренкова, это связано с «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.