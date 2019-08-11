Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве

Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет. Менее «летним» был только август 1950 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Отмечается, что средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 14,2 градуса тепла, что на 4 градуса ниже климатической нормы. В 1950 году столбики термометров опускались до 13,6 градуса тепла.

По данным синоптиков, самой холодной была ночь 5 августа, когда похолодало до 6,7 градуса тепла. Кроме того, за 10 дней выпало 43 мм осадков, что составило половину месячной нормы.

10 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди.