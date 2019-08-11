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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в воскресенье 11 августа. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура в Москве будет составит 19-21 градус тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 9-11. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от +17 до +22, а ночью опустится до 6-11.

«Переменная облачность. Без осадков», — говорится в прогнозе.

10 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди.

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