Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди. Об этом 10 августа он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, погодные условия в столице начнут улучшаться, а дожди перестанут лить в районе 14:00–15:00. Он добавил, что днем воздух прогреется до +16…+18 °С, а ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В норму должно вернуться и атмосферное давление, которое составит 745 мм рт. ст.

Накануне сообщалось, что в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление — оно опустилось до 732,2 мм рт. ст.

В этот же день, 9 августа, сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев.

8 августа МЧС разослало сообщения с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций, а трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме.