Водителей в Москве призвали пересесть на метро из-за непогоды

Московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро из-за непогоды. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба транспортного комплекса Москвы на странице в Twitter.

«В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро. Если решите ехать на машине, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами», — приводит текст сообщения ведомства «Москва 24».

Ранее 9 августа об осложнениях на столичных дорогах из-за непогоды вечером предупреждал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Как пишет RT, непогода негативно сказывается на видимости на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП.

В ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что атмосферный фронт прошел южнее столицы, но экстренное предупреждение сохранится из-за неблагоприятных погодных явлений. Ожидаются дождь, грозы, порывы ветра до 23 м/с.