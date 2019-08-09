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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Атмосферное давление в Москве опустилось в пятницу, 9 августа, до 732,2 мм рт. ст. и побило рекорд 78-летней давности. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В три часа ночи минимальное давление в Москве понижалось до 732,2 мм рт. ст., ранее самым низким значением считалось 736,1 мм и оно принадлежало 1941 году», — цитирует синоптика телеканал «Звезда».

Для столицы норма атмосферного давления составляет 748 мм рт. ст.

Ранее в этот же день специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что шторм в Московском регионе начнет ослабевать к вечеру пятницы, а в ночь на 10 августа пройдут кратковременные дожди.

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