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Непогода повалила два дерева в Москве

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Фото: vk.com/Москва с огоньком|Новости Москвы
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Из-за сильного ветра в Москве упали два дерева. При этом люди из-за стихии не пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

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По прогнозам синоптиков, 9 августа в столице ожидается дождь. В отдельных районах пройдет гроза, ветер 7–12 м/с с порывами до 17–22 м/с, передает «РИА Новости».

Ранее 9 августа в Гидрометцентре заявили, что после 15–16 часов дня в столицу начнет возвращаться летняя погода. Сильно сниженное атмосферное давление поднимется почти до нормального значения.

8 августа МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций. А трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме.

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