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Один человек погиб на Украине из-за ухудшения погоды

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Ровенской области (Украина) один человек погиб из-за непогоды. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Причиной гибели человека стал обрыв линии электропередач из-за порыва ветра, передает «РИА Новости». При этом пострадал ребенок, он госпитализирован с поражением электротоком.

Днем ранее в той же области ветер повредил крышу дома престарелых. Никто не пострадал, сообщает «Украина.Ру».

Более 200 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены. Почти половина из них (95) находятся в Сумской области.

8 августа в большинстве областей Украины начались дожди с грозами и сильный ветер. 9 августа грозы сохранятся, температура воздуха при этом будет достигать 31 градуса, сообщает «112».

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