В Гидрометцентре назвали время возвращения летней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется умеренная летняя погода. По его словам, улучшения условий стоит ждать начиная с 15-16 часов дня в пятницу, 9 августа.

По его словам, в это день будет заметен рост давления, которое будет приближаться к нормальному.

«Ну, будет чуть-чуть ниже (нормы. — Ред.). И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что днем 9 августа в столице ожидается сильный дождь, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, при грозе — 18-23 м/c. Температура будет колебаться в районе 18-23 градусов, ночью столбики термометров покажут 14-16 градусов.

8 августа МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций. А трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме.