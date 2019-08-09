Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре назвали время возвращения летней погоды в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется умеренная летняя погода. По его словам, улучшения условий стоит ждать начиная с 15-16 часов дня в пятницу, 9 августа.

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

По его словам, в это день будет заметен рост давления, которое будет приближаться к нормальному.

«Ну, будет чуть-чуть ниже (нормы. — Ред.). И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что днем 9 августа в столице ожидается сильный дождь, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с, при грозе — 18-23 м/c. Температура будет колебаться в районе 18-23 градусов, ночью столбики термометров покажут 14-16 градусов.

8 августа МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций. А трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогоде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017