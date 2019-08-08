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Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогоде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающейся на мегаполис непогоде.

В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что с вечера четверга, 8 августа, в течение суток в городе действует «чрезвычайно серьезное» штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

Собянин_Твит

Ранее в тот же день в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за вероятности сильного ветра и грозы. Кроме того, сообщалось, что в ближайшие сутки в столице выпадет не менее трети месячной нормы осадков.

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