Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающейся на мегаполис непогоде.

В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что с вечера четверга, 8 августа, в течение суток в городе действует «чрезвычайно серьезное» штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с.

Ранее в тот же день в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за вероятности сильного ветра и грозы. Кроме того, сообщалось, что в ближайшие сутки в столице выпадет не менее трети месячной нормы осадков.