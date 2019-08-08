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Телеканалы прервали сетку вещания ради предупреждения о непогоде в Москве

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Фото: IZ.RU
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Федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей Москвы о непогоде вечером 8 августа.

Речь идет, в частности, о Первом канале, НТВ, ТВЦ, Матч ТВ, а также телеканалах «Россия 1», «Культура» и ОТР.

Трансляция передач была прервана текстовой заставкой.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в Гидрометцентре сообщили, что в Москве из-за вероятности сильного ветра и грозы объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Шквальный ветер с порывами до 20–25 м/с, сильный дождь и гроза ожидаются в столице с 21 часа 8 августа до 18 часов 9 августа, объявлено штормовое предупреждение.

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