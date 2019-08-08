Гроза с градом и порывистым ветром ожидаются в Московском регионе

Резкое ухудшение погоды ожидается в Московской области в ночь на пятницу, 9 августа, сообщили в региональном главке МЧС России.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди, местами с грозой и градом, будут наблюдаться до утра и, возможно, сохранятся в течении дня. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. Кроме того, в Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/с, пишет «РИА Новости».

Согласно данным центра погоды «Фобос», в столице ближайшей ночью также будет пасмурно, возможна гроза с порывами ветра около 17 м/с. Атмосферное давление в московском регионе будет ниже нормы — 735 мм рт. ст.

В течение дня в пятницу в мегаполисе ожидается дождь. Воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами до 16 м/с. В ночь на субботу похолодает до +13 градусов, но в дневные часы столбик термометра поднимется до +20. Вероятность осадков снизится, однако сохранится порывистый ветер.

В воскресенье, 11 августа, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Как рассказала в четверг, 8 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, вторая половина последнего месяца лета на большей части РФ будет теплее первой. По ее словам, холодный циклон, который ранее накрыл европейскую часть стране, уйдет на северо-восток и на Урал.