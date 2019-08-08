В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Она отметила, что на большую часть центральной России уже пришло долгожданное тепло, и воздух прогрелся до +20 градусов. Однако глубокий циклон из Польши с 8 по 10 августа принесет обильные дожди с грозами и усилением ветра до 29 м/с.
Самые сильные дожди ожидаются в Тверской, Калужской, Брянской и Ярославской областях.
10 августа дожди придут и в Татарстан, а также в Приморье и на весь Дальний Восток из-за тайфуна «Франциско», пишет Российская газета.
Москву на этой неделе также ожидает дождливая погода. Воздух при этом днем прогреется до +18…+20 градусов.
К середине следующей недели в столице будет еще теплее.
«Норма второй половины августа для Москвы — это плюс 5–10 градусов по ночам и примерно 15–20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше», — отметила Паршина.
По ее словам, холодный циклон, который накрыл европейскую часть России, уйдет на северо-восток и на Урал.
Жаркая погода сохранится на юге Западной Сибири. В Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае ожидается температура выше +30.
7 августа в Росгидромете назвали причину аномальных холодов этим летом.