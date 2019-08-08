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В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что на большую часть центральной России уже пришло долгожданное тепло, и воздух прогрелся до +20 градусов. Однако глубокий циклон из Польши с 8 по 10 августа принесет обильные дожди с грозами и усилением ветра до 29 м/с.

Самые сильные дожди ожидаются в Тверской, Калужской, Брянской и Ярославской областях.

10 августа дожди придут и в Татарстан, а также в Приморье и на весь Дальний Восток из-за тайфуна «Франциско», пишет Российская газета.

Москву на этой неделе также ожидает дождливая погода. Воздух при этом днем прогреется до +18…+20 градусов.

К середине следующей недели в столице будет еще теплее.

«Норма второй половины августа для Москвы — это плюс 5–10 градусов по ночам и примерно 15–20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше», — отметила Паршина.

По ее словам, холодный циклон, который накрыл европейскую часть России, уйдет на северо-восток и на Урал.

Жаркая погода сохранится на юге Западной Сибири. В Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае ожидается температура выше +30.

7 августа в Росгидромете назвали причину аномальных холодов этим летом.

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