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Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшие сутки в Москве выпадет не менее трети месячной нормы осадков, заявил главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, с вечера 8 августа к середине следующего дня ожидается около 25–28 мм осадков при августовской норме 77 мм, пишет ТАСС.

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Согласно прогнозу синоптиков, сильные дожди, местами с грозами, начнутся вечером и сохранятся в первую половину дня пятницы, 9 августа. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Аналогичная погода в этот период установится и в Подмосковье. Атмосферное давление будет ниже нормы — 735 мм рт. ст.

В течение дня в пятницу в мегаполисе ожидается дождь. Воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами до 16 м/с. В ночь на субботу похолодает до +13 градусов, но в дневные часы столбик термометра поднимется до +20. Вероятность осадков снизится, однако сохранится порывистый ветер.

В воскресенье, 11 августа, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Как рассказала в четверг, 8 августа, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, вторая половина последнего месяца лета на большей части РФ будет теплее первой. По ее словам, холодный циклон, который ранее накрыл европейскую часть стране, уйдет на северо-восток и на Урал.

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