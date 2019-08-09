Москвичам пообещали очередные дожди на следующей неделе

В середине следующей недели в Москве вновь могут пойти дожди. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу, 9 августа.

По ее словам, причиной предстоящей непогоды станет новый циклон, который формируется над Англией. Он пройдет по тому же маршруту, что и пришедший в столицу минувшей ночью, передает «РИА Новости».

В ночь на 9 августа в Москве выпало 10 мм осадков, а на северо-западе Подмосковья — более 30 мм, что составляет около половины месячной нормы.

По информации Гидрометцентра, днем в пятницу в столице ожидается сильный дождь, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, при грозе — 18–23 м/c.