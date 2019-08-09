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Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«По состоянию на 15:00 в Москве зафиксировано падение 15 деревьев», — сообщил собеседник агентства и добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, а инфраструктура не повреждена.

Ранее в этот же день сообщалось, что непогода в Московском регионе утихнет к вечеру 9 августа, а в ночь на 10 августа пройдут кратковременные дожди.

Из-за непогоды в пятницу все столичные парки были закрыты для посетителей. Также не работает Московский зоопарк.

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