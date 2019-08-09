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Москвичам пообещали звездопад «Персеиды» в ночь на 13 августа

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Фото: TASS/Sanjin Strukic/PIXSELL
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Жители Москвы и Подмосковья в случае ясной погоды смогут увидеть метеорный поток «Персеиды» в ночь на 13 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Я думаю, что можно увидеть, есть вероятность, правда, что называется, 50 на 50. Облака какое-то время будут несплошными, и, следовательно, это явление можно будет наблюдать», — приводит его слова РЕН ТВ в пятницу, 9 августа.

Пик потока «Персеиды» ожидается с 23.00 до 0.00. В этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час.

Звездопад «Персеиды» входит в тройку самых зрелищных космических явлений. Его можно наблюдать с поверхности Земли невооруженным глазом, этому могут помешать только облака или растущая Луна.

По данным Международной метеорной организации, в 2019 году метеоритный поток «Персеиды» будет виден до 24 августа. Наиболее плотным поток падающих звезд будет в ночь на 13 августа.

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В минувшие выходные, 12–13 августа, по всей Земле можно было наблюдать метеорный поток Персеиды, одно из самых живописных «космических» явлений. Каким его увидели жители разных регионов России — в галерее портала iz.ru
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Считается, что наблюдать его лучше всего вдали от больших городов. На фото: небо над одним из сел в Краснодарском крае
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Поток Персеиды над церковью Николая Чудотворца в урочище Аргуново, Владимирская область
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
04_Персеиды_RIAN_5609170
В действительности поток Персеид — это шлейф мельчайших частиц, который тянется за кометой Свифта-Туттля, через который Земля ежегодно проходит в конце лета. При этом сама комета приближается к нашей планете лишь один раз в 135 лет
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
05_Персеиды_RIAN_5609163
Считается, что в это время можно увидеть до 100 «упавших» звезд за час. На фото: звездопад в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ночное небо над рекой Киржач во Владимирской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Метеорный поток всегда появляется со стороны созвездия Персея — отсюда и его название. На фото: Краснодарский край
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
08_Персеиды_A92I1334
Рассвет во Владимирской области в ночь с 12 на 13 августа, 2018 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На самом деле всё это не звезды, а обломки породы, попавшие в хвост кометы, которые сгорают в атмосфере Земли. На фото: село Клиновка Симферопольского района
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Наблюдать поток можно уже с 17 июля и до 24 августа, но своего максимума он обычно достигает именно 12–13 августа, после этого его интенсивность постепенно идет на спад
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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