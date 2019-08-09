Москвичам пообещали звездопад «Персеиды» в ночь на 13 августа

Жители Москвы и Подмосковья в случае ясной погоды смогут увидеть метеорный поток «Персеиды» в ночь на 13 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Я думаю, что можно увидеть, есть вероятность, правда, что называется, 50 на 50. Облака какое-то время будут несплошными, и, следовательно, это явление можно будет наблюдать», — приводит его слова РЕН ТВ в пятницу, 9 августа.

Пик потока «Персеиды» ожидается с 23.00 до 0.00. В этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час.

Звездопад «Персеиды» входит в тройку самых зрелищных космических явлений. Его можно наблюдать с поверхности Земли невооруженным глазом, этому могут помешать только облака или растущая Луна.

По данным Международной метеорной организации, в 2019 году метеоритный поток «Персеиды» будет виден до 24 августа. Наиболее плотным поток падающих звезд будет в ночь на 13 августа.