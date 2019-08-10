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Синоптики предупредили о ночных заморозках

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и республике Коми. Об этом этом 9 августа сообщает «РИА Новости».

По словам метеорологов, с 10 по 13 августа ночью в Коми столбики термометров опустятся до -2 градусов, а на северо-востоке Архангельской области температура составит -1 градус.

Специалисты уже назвали лето 2019 года экстремальным из-за средней температуры, которая на 4–6 градусов ниже нормы.

«Анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории наблюдается впервые», — отметили синоптики.

7 августа в Росгидрометцентре объяснили причины аномально холодного лета в России. По словам специалиста, это связано с «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

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