Ливни размыли две трассы в Магаданской области

Наводнение размыло две трассы в Магаданской области. Ограничения действуют на автодорогах «Колыма» и «Тенька». Дожди привели к подъему воды в реке Омчак, разрушено несколько мостов. По словам синоптиков, ситуация с погодой в ближайшие дни может ухудшиться. Ожидается, что в первую половину вторника выпадет около 50 мм осадков. В связи с непрекращающимися ливнями в двух округах области ввели режим ЧС.