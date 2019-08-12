В 11 итальянских городах объявлен высший уровень погодной опасности

В 11 крупных городах Италии введен «красный» (высший) уровень погодной угрозы из-за жары. Это означает опасность не только для населения, входящего в группы риска, но и для «здоровых, активных людей».

Предупреждение действует в Риме, Флоренции, Болонье, Триесте, Перудже и других городах. Температура в них почти достигла 40 градусов, передает «РИА Новости». Пока аномальная жара в основном наблюдается на севере страны и в центральных районах, но уже 13 августа она дойдет и до юга, в частности, Палермо.

Это четвертая волна аномальной жары в Европе с начала лета. Самой жаркой была последняя неделя июня — средняя температура воздуха достигала 40 градусов, «красный» уровень погодной угрозы устанавливался в 16 итальянских городах. Погибли три жителя страны. Еще три человека скончались во Франции.