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Отопительный сезон стартовал в Красноярском крае

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В трех территориях Красноярского края стартовал отопительный сезон. Тепло начинает поступать в жилые дома.

Отопительный сезон стартовал в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе. Это связано с тем, что среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов. В Эвенкии тепло начали подавать 1 сентября, в Туруханском районе — 5 сентября. В двух селах на Таймыре отопительный сезон стартовал еще 30 августа. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

С 6 сентября тепло начнет поступать в жилой фонд на Таймыре. В Норильске для всех потребителей отопительный сезон стартует 9 сентября, а в Мотыгинском районе — 10 сентября. В Диксоне тепло подают во все здания круглый год.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Мурманской области.

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