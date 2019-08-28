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Отопление включают в социальных объектах в Коми

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В Сыктывдинском районе Республики Коми начинается отопительный сезон. Тепло подадут в социальные учреждения муниципалитета.

С 27 августа теплоснабжающие организации начали проверять системы отопления. С 30 августа тепло начнут подавать в школы, культурные учреждения, объекты здравоохранения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». При этом срок подачи тепла может быть скорректирован в зависимости от погоды. Если среднесуточная температура в ближайшие дни будет выше +8 градусов, отопление в жилые дома подадут позднее.

Кроме того, до 1 октября теплоснабжающие организации должны обеспечить запас мазута, угля и дров в котельных.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон начался в Ковдоре и Оленегорске Мурманской области.

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