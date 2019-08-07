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В Минстрое прокомментировали идею включать отопление летом

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В Минстрое РФ заявили, что включать отопление или нет решают местные власти, а не федеральный министр. Об этом в ведомстве рассказали «Российской газете» в среду, 7 августа.

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«Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом. У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год. Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили», — сказали в министерстве.

Ранее 7 августа председатель комиссии по ЖКЗ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил, что инициатива депутата Госдумы Василия Власова о включении отопления в домах летом во время похолодания не реализуема на практике.

В тот же день Власов предложил запускать отопление в домах во время летнего похолодания. Он пояснил, что в июле и начале августа получил множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Депутат добавил, что многие граждане считают необходимым включать отопление, когда температура воздуха на улице падает ниже климатической нормы.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», в Гидрометцентре заявили, что в первой половине августа на европейской территории страны температура воздуха опустится ниже характерной для этого времени года климатической нормы.

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