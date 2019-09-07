В Сочи выпал снег

На одном из горнолыжных курортов Сочи на высоте 2050 м выпал первый снег. Об этом 7 сентября сообщил телеканал sochi24.tv.

Местные жители поделились в соцсетях кадрами, на которых запечатлена припорошенная земля. Отмечается, что снегопад начался утром в субботу, а к вечеру снег уже растаял.

В прошлом году снег на этой же высоте выпал только в ноябре. Как отмечает телеканал, столь ранний снегопад произошел в регионе впервые за 30 лет.

5 сентября в Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом. Так, на этих выходных минусовые температуры пришли в Поволжье, Оренбургскую и Томскую области.