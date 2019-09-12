Трамп попросил изменить прогноз погоды

Президент США Дональд Трамп попросил помощников надавить на метеорологические службы США. Как пишет The New York Times, глава Белого дома хочет, чтобы синоптики скорректировали прогнозы по урагану «Дориан», которые противоречили его заявлениям.

Ранее издание сообщало, что метеорологи согласились с мнением Трампа, что ураган «Дориан» мог достичь штата Алабама, только под угрозой увольнения. По данным газеты, министр торговли Уилбур Росс лично угрожал уволить руководство Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Это произошло после того, как офис Метеорологической службы США в Алабаме в Twitter опроверг слова Трампа и заявил, что урагана в штате ждать не приходится. На этот раз Трамп лично «призвал помощников вмешаться» в ситуацию, чтобы «оправдать свое утверждение об угрозе урагана в Алабаме».

После этого глава аппарата Белого дома Мик Малвени якобы попросил Росса потребовать от метеорологических служб выпустить корректировку прогноза. 4 сентября Трамп показал журналистам карту, на которой потенциальный путь движения урагана захватывал часть Алабамы. После этого президента обвинили в подделке.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50 человек. 6 сентября стало известно, что он достиг американского штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории. Американский баскетболист Майкл Джордан пообещал пожертвовать $1 млн организациям, занимающимся восстановлением Багамских островов после урагана «Дориан».