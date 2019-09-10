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Майкл Джордан выделит $1 млн на помощь Багамским островам

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Фото: Global Look Press/Cheriss May
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Американский баскетболист Майкл Джордан пожертвует $1 млн организациям, занимающимся восстановлением Багамских островов после урагана «Дориан». Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя спортсмена Эсти Портной.

«Я потрясен разрушениями, которые ураган «Дориан» принес на Багамы, где я часто бываю и где у меня есть недвижимость. Всем сердцем я с теми, кто пострадал и кто потерял своих близких», — приводит Портной слова Джордана. Баскетболист добавил, что до окончания операций по спасению и восстановлению будет внимательно следить за ситуацией.

Ураган «Дориан» бушует на Багамах с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии стали 43 человека. 6 сентября стало известно, что ураган достиг американского штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории.

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