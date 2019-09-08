Трамп опубликовал видео с котиком и ураганом «Дориан»

Президент США Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter видео с котиком и картой движения урагана «Дориан».

На кадрах запечатлено, как Трамп якобы играет с котом, водя лазерной указкой по карте. Подписчики американского лидера назвали публикацию хитрым ходом.

«Как можно теперь не любить такого президента?» - поинтересовался один из них.

«Хаха лучший президент», - отметил еще один комментатор.

«Любите вы или ненавидите этого президента, но нельзя отрицать, что у него есть чувство юмора», - добавил другой.

В то же время некоторый как всегда критично отнеслись к действиям Трампа.

«Кто-нибудь верит, что он достаточно психически здоров, чтобы выполнять свою работу?» - задалась вопросом одна из подписчиц.

Ранее Трамп вступил в спор с Национальной метеорологической службой США, продемонстрировав журналиста карту, согласно которой ураган «Дориан» доходит до штата Алабама.

Синоптики отметили, что стихия не затронет этот регион, однако американский лидер настаивал на своем. На вопрос журналистов, делал ли он какие-то изменения на карте, и почему оказалось, что конус урагана расширяется к Алабаме, Трамп ответил, что не знает.

Ураган «Дориан» бушует на Багамах с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии стали 43 человека. 6 сентября стало известно, что ураган достиг штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории.