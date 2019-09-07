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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

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Фото: TASS/Zuma
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На Багамских островах увеличилось число число жертв урагана «Дориан». Об этом сообщает телеканал NBC News.

По имеющейся информации, уже 43 человека считаются погибшими. Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс заявила, что это число может возрасти.

5 сентября сообщалось о 20 погибших.

Отмечается, что на островах Абако и Гранд-Багама в помощи нуждаются около 70 тыс. человек.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. 6 сентября стало известно, что достигнувший побережья американского штата Северная Каролина ураган «Дориан» ослаб до первой категории.

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