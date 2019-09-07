Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

На Багамских островах увеличилось число число жертв урагана «Дориан». Об этом сообщает телеканал NBC News.

По имеющейся информации, уже 43 человека считаются погибшими. Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс заявила, что это число может возрасти.

5 сентября сообщалось о 20 погибших.

Отмечается, что на островах Абако и Гранд-Багама в помощи нуждаются около 70 тыс. человек.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. 6 сентября стало известно, что достигнувший побережья американского штата Северная Каролина ураган «Дориан» ослаб до первой категории.