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Ученые показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

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Ученые обнародовали видео, на котором запечатлен самолет, пролетающий через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане. Запись опубликована на странице Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) в Twitter.

«Внутри урагана «Дориан». Самолет пролетает сквозь ураган пятой категории», — указано под видео.

«Дориан» 1 сентября достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее 3 сентября стало известно, что «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах. Ураган обрушился 1 сентября на побережье острова Абако, расположенного в северной части архипелага.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тыс. домов.

К вечеру 2 сентября сила «Дориана» снизилась с пятой категории до четвертой категории по шкале Саффира–Симпсона. При этом ураган направляется к побережью Флориды. 2 сентября губернатор этого американского штата Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов.

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