Ученые показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Ученые обнародовали видео, на котором запечатлен самолет, пролетающий через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане. Запись опубликована на странице Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) в Twitter.

«Внутри урагана «Дориан». Самолет пролетает сквозь ураган пятой категории», — указано под видео.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 2 сентября 2019 г.

«Дориан» 1 сентября достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее 3 сентября стало известно, что «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах. Ураган обрушился 1 сентября на побережье острова Абако, расположенного в северной части архипелага.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тыс. домов.

К вечеру 2 сентября сила «Дориана» снизилась с пятой категории до четвертой категории по шкале Саффира–Симпсона. При этом ураган направляется к побережью Флориды. 2 сентября губернатор этого американского штата Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов.