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Во Флориде объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана «Дориан»

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Фото: REUTERS/Ramond A King
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Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана «Дориан», следует из заявления на сайте главы штата.

Так, приказы об обязательной эвакуации издали округа Мартин, Палм-Бич, Сент-Люси, Сент-Джонс, Бревард, Волузия, Дюваль, Индиан-Ривер, Нассау. Еще семь округов, среди которых Флаглер, Каунти, Глейдс и Хендри, решили эвакуироваться в добровольном порядке. «Дориан» может достичь побережья Флориды к вечеру 2 сентября, объявлен режим ЧС.

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«Мы видели, на что способен ураган «Дориан», и первая леди (Меланья Трамп — Ред.) и я возносим свои молитвы народу Багамских островов, — сказал Де Сантис.Поскольку мы продолжаем следить за этим штормом, все жители Флориды должны следить за местными сообщениями и прислушиваться к призыву к эвакуации».

Решения об эвакуации жителей также приняли губернаторы еще двух штатов. Так, глава штата Джорджия Брайан Кемп в воскресенье, 1 сентября, разместил сообщение в Twitter, что жители шести округов, расположенных вдоль Восточного побережья США, должны эвакуироваться, соблюдать все меры предосторожности и быть начеку.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата, пишет Associated Press.

Накануне сообщалось, что ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Его максимальная скорость достигает 66,6 м/с.

В тот же день ураган обрушился на Багамские острова. Видео разбушевавшейся стихии стали появляться в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что деревья гнутся под мощными порывами ветра, а улицы уже затоплены водой.

Помимо Флориды, еще в трех штатах — Джорджия, Южная и Северная Каролина — введен режим ЧС.

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