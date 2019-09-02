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«Роскосмос» опубликовал орбитальные снимки урагана «Дориан»

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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«Роскосмос» опубликовал снимки урагана «Дориан», которые сделали российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2.

Космические снимки с орбитальных аппаратов «Роскосмоса» используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей.

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«Дориан» стал самым сильным ураганом, обрушившимся на Багамские острова с момента наблюдений, сообщает «Би-би-си». Согласно прогнозам синоптиков, он переместится «опасно близко» к восточному побережью США. Ураган движется с максимальным устойчивым ветром около 270 км/ч.

Ураган, которому присвоили пятую категорию, 2 сентября понизили до четвертой категории.

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана. Американский президент Дональд Трамп в связи с его приближением отменил визит в Польшу, где планировал участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает RT.

Жертвой урагана стал семилетний ребенок. По информации канала Bahamas Press, мальчик утонул, когда его семья пыталась укрыться от стихийного бедствия на одном из островов Абако. Пока сестра погибшего числится пропавшей без вести.

Американскому космическому агентству (NASA) удалось сделать видеокадры разрушительного урагана, сообщает телеканал «Звезда».

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