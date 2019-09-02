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Ураган «Дориан» ослабел до четвертой категории

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Фото: TASS/ZUMA
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Ураган «Дориан», который обрушился на Багамы начинает слабеть, ему присвоили четвертую степень из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира–Симпсона. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщает CNN со ссылкой на данные Национального центра ураганов.

В настоящее время ураган движется со скоростью почти 250 км/ч. Синоптики считают, что «Дориан» пойдет на запад, пишет «Газета.Ру».

В данный момент ураган находится в 177 км от Флориды.

1 сентября сообщалось, что ураган усилился до максимальной пятой категории.

«Дориан» обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября. В результате погиб семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась укрыться от стихийного бедствия.

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