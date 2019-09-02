Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок

Семилетний ребенок стал жертвой урагана «Дориан», обрушившегося на острова Багамского архипелага. По информации канала Bahamas Press, мальчик утонул, когда его семья пыталась укрыться от стихийного бедствия на одном из островов Абако, а сестра погибшего пропала без вести.

Ранее стало известно, что ураган унес жизнь пенсионера в Пуэрто-Рико, передает НСН. Мужчина сорвался с крыши из-за шквалистого ветра. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ранее в этот же день стало известно, что ураган в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории. В настоящее время он бушует в 90 км к востоку от острова Большой Багама. Максимальная скорость ветра достигает 298 км/ч. Ураган перемещается в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал граждан не приближаться к морскому побережью из-за «Дориана», который вызвал по всему юго-восточному побережью страны образование очень высоких волн.

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана «Дориан». американский президент Дональд Трамп в связи с приближением урагана отменил визит в Польшу, где должен был участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80 годовщины начала Второй мировой войны, сообщает RT.

Американскому космическому агентству (NASA) удалось сделать видеокадры разрушительного урагана, сообщает телеканал «Звезда».