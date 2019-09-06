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Ураган «Дориан» ослаб до первой категории

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/SMG
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Достигнувший побережья штата Северная Каролина ураган «Дориан» ослабел до первой категории по шкале Саффира–Симпсона. Об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным специалистов, максимальная скорость ветра достигает 145 км/ч, и ураган находится в 64 км к юго-востоку от города Уилмингтон. Известно, что он движется вдоль побережья в северо-восточном направлении со скоростью 24 км/ч. После этого, отмечает RT, «Дориан» направится на север в сторону региона Новая Англия.

Синоптики прогнозируют медленное ослабление стихии в ближайшие несколько дней, но предупреждают, что «Дориан» остается мощным ураганом, пишет сайт kp.ru.

Ранее 6 сентября сообщалось, что минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан», который обрушился на острова Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч.

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