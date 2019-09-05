Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.

Новые оценки числа погибших озвучил министр здравоохранения Багамских Островов Дуэйн Сандз.

3 сентября сообщалось о пяти погибших.

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана. Американский президент Дональд Трамп в связи с его приближением отменил визит в Польшу, где планировал участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.