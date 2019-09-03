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Режим ЧС ввели в Вирджинии из-за урагана «Дориан»

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Фото: REUTERS/John Marc Nutt
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в американском штате Вирджиния из-за урагана «Дориан». Об этом на своей странице в Twitter рассказал губернатор штата Ральф Нортэм.

Чиновник призвал местных жителей принять меры предосторожности в связи с надвигающимся ураганом, сообщает сайт aif.ru.

«Ураган «Дориан» — это серьезная буря, нынешние прогнозы указывают на то, что он может затронуть части Вирджинии», — заявил губернатор. Нортэм также отметил, что власти продолжают следить за ситуацией.

Ранее 3 сентября стало известно, что жертвами урагана «Дориан» стали пять человек на Багамах. Специалисты экстренных служб получили тысячи звонков с сообщениями о пострадавших, сорванных крышах домов, унесенных водой и ветром автомобилях, уточняет сайт kp.ru.

Как напоминает телеканал «Звезда», ранее режим ЧС объявили во Флориде, Джорджии, в Южной и Северной Каролине.

«Дориан» обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября. В результате погиб семилетний ребенок. Мальчик утонул, когда его семья пыталась укрыться от стихийного бедствия.

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