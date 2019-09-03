Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах. Об этом рассказала газета The New York Times в понедельник, 2 сентября, со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Губерта Минниса.

Ураган обрушился 1 сентября на побережье острова Абако, расположенного в северной части архипелага.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тыс. домов.

К вечеру 2 сентября сила «Дориана» снизилась с пятой категории до четвертой категории по шкале Саффира–Симпсона. При этом ураган направляется к побережью Флориды. 2 сентября губернатор этого американского штата Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов.