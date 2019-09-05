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Вызванные ураганом «Дориан» торнадо разрушили несколько домов в США

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Фото: Global Look Press/Seaman Erik Villa Rodriguez
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Торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана «Дориан», который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Об этом сообщила в четверг, 5 сентября, телекомпания CNN.

Информации о пострадавших или погибших не поступало. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, опасность образования торнадо, особенно в прибрежных районах, будет сохраняться в течение дня и распространится также на штат Вирджиния.

Метеорологи отмечают, что эпицентр «Дориана» находится в 80 километрах от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра в порывах достигает 48 м/с, ураган движется в северо-северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии стали 20 человек. В связи с приближением урагана губернаторы штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим ЧС. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию почти из всех прибрежных округов.

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