Прямой эфир

Тропический шторм повредил порядка 400 школ в Мексике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тропический шторм «Фернанд» повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики. Как минимум три учебных заведения в штате Нуэво-Леон оказались полностью разрушены. Такие данные приводит телеканал Televisa на своем сайте.

Местные власти оценивают ущерб от стихии в $380 млн. Губернатор штата Нуэво-Леон уже сообщил, что намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.

Тропический шторм «Фернанд» обрушился на северо-восток Мексики 4 сентября. Он принес шквалистый ветер до 95 км/ч и сильные ливни. На данный момент известно о двух погибших от удара стихии.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50 человек. 6 сентября стало известно, что он достиг американского штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории.

Американский баскетболист Майкл Джордан пообещал пожертвоват $1 млн организациям, занимающимся восстановлением Багамских островов после урагана «Дориан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты NASA опубликовали снимки четырех больших ураганов
Трамп опубликовал видео с котиком и ураганом «Дориан»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019