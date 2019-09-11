Тропический шторм повредил порядка 400 школ в Мексике

Тропический шторм «Фернанд» повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики. Как минимум три учебных заведения в штате Нуэво-Леон оказались полностью разрушены. Такие данные приводит телеканал Televisa на своем сайте.

Местные власти оценивают ущерб от стихии в $380 млн. Губернатор штата Нуэво-Леон уже сообщил, что намерен обратиться к правительству Мексики за помощью в ликвидации последствий урагана.

Тропический шторм «Фернанд» обрушился на северо-восток Мексики 4 сентября. Он принес шквалистый ветер до 95 км/ч и сильные ливни. На данный момент известно о двух погибших от удара стихии.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50 человек. 6 сентября стало известно, что он достиг американского штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории.

Американский баскетболист Майкл Джордан пообещал пожертвоват $1 млн организациям, занимающимся восстановлением Багамских островов после урагана «Дориан».