Эксперты NASA опубликовали снимки четырех больших ураганов, которые сформировались в Западном полушарии Земли. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На изображении, помимо урагана «Дориан», который бушевал на Багамских островах, в восточной части Тихого океана расположился ураган «Джульетта». Скорость ветра обоих достигает 160 км/ч.

Шторм «Фернан» уже достиг северо-востока Мексики, а ураган «Габриэль» двигается через Атлантику к побережью Африки. Скорость ветра внутри него равна порядка 80 км/ч. При этом специалисты отметили, что он пока не представляет опасности для суши.

Еще одним сильным штормом является «Факсай», который идет с запада на северо-запад Тихого океана. По предположениям специалистов, он зайдет на территорию Японии в районе Токио со скоростью 148 км/ч 8 сентября.

Ураган «Дориан» бушует на Багамах с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии стали 43 человека. 6 сентября стало известно, что ураган достиг штата Северная Каролина, однако ослаб до первой категории.